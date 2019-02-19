رياضة | أشرف صبحي يقود ماراثونًا رياضيًا بأسوان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي يقود ماراثونًا رياضيًا بأسوان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الثلاثاء ماراثون رياضي تحت عنوان "مصر إفريقيا ..المجد لقارتنا السمراء" ، بمحافظة أسوان ضمن الفعاليات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بمناسبة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي بالتعاون مع الاتحادات النوعية ومنها الاتحاد المصري للثقافة الرياضية

شارك بالماراثون والكسندر ساشا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، ورؤساء الاتحادات النوعية، وعدد من سفراء الدول الإفريقية، ومجموعة من شباب وفتيات محافظة أسوان، وعدد من شباب الدول الإفريقية، وبدأ الماراثون من أمام المسجد الجامع وصولاً إلى نادى أسوان الرياضي.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بمستوى المشاركة المتميزة فى الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية المنفذة بأسوان بالتعاون مع الاتحادات النوعية ومنها مهرجان الرياضة للجميع بمشاركة مراكز شباب القري، ومهرجان الألعاب التراثية والأولمبياد النوعى الخامس، لافتا إلى أن أسوان ستشهد مجموعة من المشروعات والبرامج خلال هذا العام بمناسبة إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي" عام 2019، وتزامناً مع رئاسة سيادته للاتحاد الإفريقي.

كما أكد الوزير على أهمية الرياضة فى حياة الفرد ودورها على المستوى الصحي والبدنى للإنسان، وتكوين الشخصية الإيجابية، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تولى عناية خاصة لنشر الممارسة الرياضية من خلال الماراثونات والأحداث الرياضية فى جميع المحافظات، وجعلها أسلوب حياة، فضلا عن تكثيف الأنشطة الرياضية داخل المنشآت الشبابية والرياضية.