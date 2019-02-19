رياضة | أشرف صبحي يقود ماراثونًا رياضيًا بأسوان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي يقود ماراثونًا رياضيًا بأسوان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شارك بالماراثون والكسندر ساشا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، ورؤساء الاتحادات النوعية، وعدد من سفراء الدول الإفريقية، ومجموعة من شباب وفتيات محافظة أسوان، وعدد من شباب الدول الإفريقية، وبدأ الماراثون من أمام المسجد الجامع وصولاً إلى نادى أسوان الرياضي.
كما أكد الوزير على أهمية الرياضة فى حياة الفرد ودورها على المستوى الصحي والبدنى للإنسان، وتكوين الشخصية الإيجابية، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تولى عناية خاصة لنشر الممارسة الرياضية من خلال الماراثونات والأحداث الرياضية فى جميع المحافظات، وجعلها أسلوب حياة، فضلا عن تكثيف الأنشطة الرياضية داخل المنشآت الشبابية والرياضية.
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