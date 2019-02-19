أحمد جعفر يقود كتيبة الطلائع فى مواجهة الزمالك

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جدة - عمرو شويل أعلن البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة ناديه التى تستعد لمواجهة الزمالك المقرر لها الخامسة والنصف عصر الاربعاء على ستاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري العام. وضمت القائمة كل من : "محمد بسام وحسن يوسف وشيكاتارا وريتشارد ومحمد شعبان ومصطفى الزنارى ومحمد الصاوى وعمورى وكريم طارق ومحمد رزق ويوسف محمد وأحمد سمير وإسلام جمال وأحمد سامى ومحمد جمعة وإسلام سرى وخالد سطوحى وعاصم صلاح وأحمد جعفر وفرانك ستيفن وتالا نداى". وتوجهت بعثة طلائع الجيش فى طريقها للسويس حيث من المقرر أن يقام التدريب الأخير فى الخامسة عصر اليوم الثلاثاء . ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول الدوري برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 3 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 46 هدف وتلقت شباكه 16 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 9 وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 28 هدفا.

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