شكرا لقرائتكم طلعت يوسف: الأزمة المالية سبب انتقال تراورى لبيراميدز رغم رفضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر المقاصة، علي رفضه رحيل لاعب الفريق السابق إيريك تراوري إلى نادى بيراميدز خلال الميركاتو الشتوى الماضى فى شهر يناير.

وأشار طلعت يوسف في تصريحات لاذاعة أون سبورت ، إلى اتفاقه المبرم مع رئيس مصر المقاصة محمد عبد السلام في بداية الموسم على عدم رحيل أى من ثلاثى الفريق الأجنبى خلال شهر يناير، غير أن الإدارة وجدت فى العرض المادى المقدم من نادى بيراميدز حلا للمشاكل المادية.

وفي سياق متصل، أكد المدير الفنى لفريق المقاصة علي أن رحيل محمود وحيد وإريك تراوري تسبب في هزة قوية للفريق الفيومى مما أدى إلى تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.