شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة إيجيبتور بجزع فى الركبة ويغيب 10 أيام عن الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة التى أجراها إيمانويل أيجيبتور لاعب الداخلية إصابته بجزع فى الركبة ليغيب على إثرها لمدة 10 أيام عن الفريق، بما يعنى خروجه من الحسابات الفنية لعلاء عبد العال مدرب الداخلية خلال مباراة الأهلى التى تقام غداً الأربعاء بمنافسات الجولة 23 من الدورى العام.

وأكد اللواء عثمان الدسوقى المشرف على فريق الكرة بالداخلية، فى تصريحات خاصة، أن إيجيبتور سيخضع لفترة راحة خلال الأيام المقبلة على أن يعود للمشاركة مع الفريق في مباراة بتروجت، والتى تقام على استاد كلية الشرطة فى 25 فبراير الجارى ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدورى العام.

ويطمح علاء عبد العال فى تكرار سيناريو مباراة الدور الأول أمام القلعة الحمراء، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2، لينتزع نقطة ثمينة من المارد الأحمر مجدداً، خاصة فى ظل الاستفاقة المحلية التى يعيشها لاعبو المارد الأحمر الذى انطلق قطار انتصاراته عقب مواجهة الداخلية ليفوز فى 6 مباريات متتالية، من أجل تخطى الموقف الصعب فى ترتيب جدول الدورى، حيث يفصل الداخلية ثلاث نقاط فقط عن المركز الأخير فى جدول المسابقة، والذى يحتله فريق بتروجت برصيد 19 نقطة.