شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة خالد توحيد بمسجد مصطفى محمود بعد صلاة الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشيع، بعد قليل، جنازة الناقد الرياضى والإعلامى خالد توحيد رئيس قناة الأهلى، بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وكان خالد توحيد قد تعرض لوعكة صحية خلال تواجده بالنادى الأهلى أمس، ونقل على إثرها لأحد المستشفيات القريبة من النادى إلا أنه فارق الحياة.

يذكر أن خالد توحيد ولد عام 1961، وتولى رئاسة قناة الأهلى عام 2016، وتم تكريمه من المعهد العالى للإعلام وفنون الاتصال، وحصل على الدكتوراه فى الإعلام الرياضى.