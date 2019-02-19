شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. مجلس الأهلى وأبورجيلة وشوبير وشلتوت فى تشييع جنازة خالد توحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى على الحضور فى مسجد مصطفى محمود، حيث تشييع جنازة الناقد الرياضى والإعلامى خالد توحيد رئيس قناة النادى الأهلى من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

كما حرص كل من، اللواء الدهشورى حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق وفتحى مبروك مدير قطاع الناشئين بالأهلى، ومحمد الدماطى وجوهر نبيل أعضاء مجلس الإدارة، أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، وعصام شلتوت الناقد الرياضى ورئيس التحرير التنفيذى باليوم السابع، وأحمد شوبير، وشطة، وخالد بيبو، وهشام حنفى، وأسامة حسنى، نجوم الأهلى السابقين بالإضافة إلى محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق، والمهندس عدلى القيعى مستشار التسويق بالقلعة الحمراء على الحضور.

كان محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، قد حرص على الحضور إلى تشييع جنازة خالد توحيد، كما حضر العامرى فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء، ليكون الثنائى أول الحضور إلى تشييع الجنازة.

وكان خالد توحيد قد توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم بعد الوعكة الصحية التى تعرض لها خلال تواجده بالنادى الأهلى، وتم على إثرها نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من النادى، حيث وافته المنية.



عدلي القيعي



عصام شلتوت



الخطيب فى تشييع جنازة توحيد



الخطيب فى جنازة توحيد