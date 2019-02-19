مدرب الطلائع يختار 21 لاعباً لمواجهة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة ناديه استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها الخامسة والنصف عصر الأربعاء على استاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى العام. وضمت القائمة كل من: "محمد بسام وحسن يوسف وشيكاتارا وريتشارد ومحمد شعبان ومصطفى الزنارى ومحمد الصاوى وعمورى وكريم طارق ومحمد رزق ويوسف محمد وأحمد سمير واسلام جمال واحمد سامى ومحمد جمعة وإسلام سرى وخالد سطوحى وعاصم صلاح وأحمد جعفر وفرانك ستيفن وتالا نداى". وتوجهت بعثة طلائع الجيش فى طريقها للسويس، حيث من المقرر أن يقام التدريب الأخير فى الخامسة عصر اليوم الثلاثاء. ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول الدورى برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 3 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 46 هدفا، وتلقت شباكه 16 هدفا، ومازال لديه مباراتان مؤجلتان. فيما يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 9، وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.

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