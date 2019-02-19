شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف تحديات مواجهة الداخلية والخطوة الإيجابية بعد عودة المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أهمية مباراة الداخلية التى تقام غداً الأربعاء، فى إطار مواجهات الجولة الـ23 ببطولة الدورى العام، وذلك لاستكمال مشوار الفريق نحو تحقيق الأهداف التى يسعى إليها فى الفترة المقبلة.

وقال مدير الكرة إن جميع مباريات الأهلى فى الدورى تحظى بقدر واحد من الأهمية والتركيز الشديد، وأنه يأمل فى استمرار انتصارات الفريق، وحصد الثلاث نقاط، وهو الهدف الذى يسعى إليه الجهاز الفنى واللاعبون.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الفريق استعاد أكثر من لاعب بعد تعافيهم من الإصابة ومشاركتهم فى المران الجماعى، وهى خطوة إيجابية فى ظل توالى مباريات الفريق؛ سواء على المستوى المحلى أو الإفريقى.

وشهدت الفترة الأخيرة مشاركة مروان محسن، وأحمد حمودى، وأحمد فتحى، وصالح جمعة، ورامى ربيعة، ويتم تجهيز وليد أزارو.