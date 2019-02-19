شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. الخطيب والعامرى والدرندلى أول الحضور فى تشييع جنازة خالد توحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على الحضور إلى تشييع جنازة الناقد الرياضى والإعلامى خالد توحيد رئيس قناة النادى الأهلى، والمقرر أن يتم تشييعها من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

كما حضر العامرى فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء، وخالد الدرندلى أمين صندوق النادى الأهلى، ليكونا أول الحضور إلى تشييع الجنازة، بعد صلاة الظهر.

كان خالد توحيد قد توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم بعد الوعكة الصحية التى تعرض لها خلال تواجده بالنادى الأهلى، وتم على إثرها نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من النادى، لكن وافته المنية.