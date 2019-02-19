رسميًا.. الكاف يُغرم الإسماعيلي ومباراة بدون جمهور بسبب "أحداث الإفريقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن 3 قرارات بشأن أحداث مباراة فريقي الإسماعيلي والإفريقي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.



وكان الكاف قد أعلن استبعاد الإسماعيلي من دوري أبطال أفريقيا على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة الفريق أمام الأفريقي التونسي.



وقرر حكم مباراة الاسماعيلى والافريقي التونسي إلغاء المباراة قبل نهايتها بعد هجوم الجماهير عليه في اللقاء الذى جمعهما على استاد الاسماعيلية، في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



إلا أن الاتحاد الأفريقي قرر قبول الاستئناف الذي تقدم به الإسماعيلي، ليعود الفريق من جديد للمشاركة في البطولة واستئناف مبارياته.



ونشر الكاف بياناً رسمياً على موقعه الرسمي يتضمن 3 عقوبات تجاه النادي الإسماعيلي، جاءت كالتالي:

- احتساب نتيجة المباراة 3-0 لصالح فريق الإفريقي التونسي على حساب الإسماعيلي.

- تغريم الإسماعيلي مبلغ 40 ألف دولار.

- خوض الإسماعيلي لمباراتين بدون جماهير في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، على أن تنفذ العقوبة في واحدة مع إيقاف التنفيذ في الثانية.