يوفنتوس يطلب من رونالدو اللقب الأوروبي

رغم غيابه غير المعتاد عن المراكز الأولى بقائمة هدافي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تعلق جماهير يوفنتوس الإيطالي أمالها بشكل كبير على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما يحل الفريق ضيفاً على أتلتيكو مدريد الإسباني غداً الأربعاء، في ذهاب دور الستة عشر من البطولة الأوروبية.

ورغم اعتلاء منصة التتويج بلقب دوري الأبطال خمس مرات سابقة، لم يحقق رونالدو البداية المأمولة مع يوفنتوس ي المسابقة القارية هذا الموسم، إذ حصل على بطاقة حمراء وطرد خلال المباراة الأولى للفريق بدور المجموعات أمام فالنسيا الإسباني ليغيب عن المباراة التالية أمام يونغ بويز السويسري.

وحتى الآن، سجل رونالدو هدفاً واحداً في المسابقة هذا الموسم، كان في شباك مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفريق الذي صعد رونالدو بقميصه للمرة الأولى في مسيرته إلى منصة التتويج بدوري الأبطال عام 2008.

ويختلف الحال في الدوري الإيطالي، حغذ يتصدر رونالدو قائمة هدافي المسابقة برصيد 19 هدفاً، وهو ما تتطلع جماهير يوفنتوس إلى تكراره في دوري الأبطال، مستمدة للأمل من نجاح رونالدو في تسجيل 22 هدفاً في سجل مواجهاته أمام أتلتيكو مدريد.

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس مع نهاية الموسم الماضي مقابل 100 مليون يورو (113 مليون دولار)، قادماً من ريال مدريد الإسباني، الذي توج معه بلقب دوري الأبطال أربع مرات خلال المواسم الخمسة الماضية.

وجاء انضمام رونالدو إلى يوفنتوس ليعزز آمال وطموح الفريق في التتويج باللقب القاري الذي فاز به مرتين فقط من قبل في عامي 1985، بسمى الكأس الأوروبية، و1996.

وكثيراً ما عاند اللقب الأوروبي يوفنتوس، إذ خسر الفريق في الدور النهائي سبع مرات، آخرهم مرتين أمام برشلونة الإسباني في 2015 وثانيهما في 2017 أمام ريال مدريد، عندما سجل رونالدو ثنائية قاد بها الريال إلى الفوز 4-1.

ومع استقرار الأمور بشكل كبير بالنسبة ليوفنتوس في الدوري الإيطالي، مع تفوقه بفارق كبير في الصدارة أمام أقرب منافسيه نابولي صاحب المركز الثاني، وكذلك مع خروجه من بطولة كأس إيطاليا، يتوقع أن يحول يوفنتوس تركيزه بشكل كبير إلى البطولة الأوروبية.