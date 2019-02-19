لوك إيميل يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة الزمالك

أعلن البلجيكى لوك إيميل، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، عن قائمة فريقه الــ 21 للدخول فى معسكر مغلق بمدينة السويس، لمواجهة الزمالك المقرر لها غدًا الأربعاء على إستاد السويس، ضمن مواجهات الجولة ٢٣ لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الفريق العسكري كلا من: "محمد بسام

ومحمد عادل جمعة وخالد سطوحي ومحمد رزق وأحمد سمير وتالا نداي وإسلام جمال وعموري وأحمد سامي وإسلام سري ومحمد شعبان وشيكاتارا وعاصم صلاح وأحمد جعفر وحسن يوسف وريتشارد والزناري وكريم طارق ويوسف محمدوأحمد الصاوي وفرانك ستيفن".

ويختتم الفريق العسكري استعداداته في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، بخوض مرانه الأخير بالسويس.

وسافر الفريق العسكري مغادر القاهرة منذ قليل متجها إلى السويس، للدخول في معسكر مغلق ، يمتد حتى موعد إقامة المباراة غدا.

ومن المنتظر أن يلقى لوك إيميل محاضرة فنية مساء اليوم، يضع خلالها الرتوش الأخيرة لخطة لعبه التي سيخوض بها المباراة.