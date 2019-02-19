عبد الحفيظ: جميع مباريات الأهلى تحظى بقدر واحد من الاهتمام

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أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أهمية مباراة الداخلية التي تقام غدا الأربعاء ، في إطار مواجهات الجولة الـ23 ببطولة الدوري العام، وذلك لاستكمال مشوار الفريق نحو تحقيق الأهداف التي يسعى إليها في الفترة المقبلة.
وقال مدير الكرة، إن جميع مباريات الأهلي في الدوري تحظى بقدر واحد من الأهميةوالتركيز الشديد، وأنه يأمل في استمرار انتصارات الفريق، وحصد الثلاث نقاط، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجهاز الفني واللاعبون.
وأشار عبدالحفيظ، إلى أن الفريق استعاد أكثر من لاعب بعد تعافيهم من الإصابة ومشاركتهم في المران الجماعي، وهي خطوة إيجابية في
وشهدت الفترة الأخيرة مشاركة مروان محسن، وأحمد حمودي، وأحمد فتحي، وصالح جمعة، ورامي ربيعه، ويتم تجهيز وليد أزارو.
وفيما يتعلق بسفر الفريق إلي الكونغو لمواجهة فيتا كلوب يوم 9 مارس المقبل، قال عبدالحفيظ إن هناك تنسيقا مستمرا، ولكن بشكل عام التركيز بشكل أكبر علي مباراة الداخلية ثم باقي المواجهات التي يخوضها الفريق قبل السفر إلى الكونغو.
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