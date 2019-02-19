مجلس الأهلي في جنازة خالد توحيد

محمود الخطيب كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على التواجد في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين من أجل أداء صلاة الظهر وتشييع جثمان الراحل خالد توحيد رئيس قناة الاهلي. توحيد رئيس قناة الاهلي. وحضر صلاة الجنازة العامري فاروق نائب رئيس النادي وخالد الدرندلي أمين الصندوق بجانب أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة وصفوان ثابت عضو مجلس الأهلي السابق. وتوفي خالد توحيد اليوم الثلاثاء أثر أزمة قلبية تعرض لها أثناء أداء صلاة الظهر في مسجد النادي الأهلي.

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