رياضة | طولان يعالج لاعبي الاتحاد السكندري نفسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طولان يعالج لاعبي الاتحاد السكندري نفسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد حلمى طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري وجهازه المعاون، عدة جلسلت مع اللاعبين، من أجل معالجتهم نفسيًا، بعد نتيجة لقاء الذهاب أمام الهلال السعودي، بكأس زايد أبطال العرب.

الهلال السعودي، كان حقق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، بالمباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب جامعة آل سعود، بالرياض في ذهاب دور الثمانية للبطولة.

وأعلن الجهاز الفنى بنادى الاتحاد السكندرى، حالة الطوارئ، داخل صفوف زعيم الثغر لتجهيز اللاعبين وتحفيزهم استعدادًا لخوض مباراة الهلال السعودي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بإياب دور الثمانية بكأس زايد للأبطال.