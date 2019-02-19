رياضة | باكاري جاساما حكما للقاء الإسماعيلي وشباب قسنطينة

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أسندت لجنة الحكام بالكاف إلى الدولى الجامبى باكاري جاساما لإدارة مواجهة الإسماعيلى أمام شباب قسنطينة الجزائرى المقرر لها السبت القادم باستاد برج العرب بالاسكندرية لحساب الجولة الثالثة من دورى أبطال أفريقيا. يذكر أن جاساما صاحب الـ41 عاما والحاصل على الشارة الدولية عام 2007 يعد أحد حكام النخبة الافريقية ” A” والحائز على لقب أفضل حكم بالقارة السمراء عامى 2016،2015 على التوالى. وحددت بعثة فريق شباب قسنطينة الجزائرى غدا الأربعاء ، موعدا لوصلها للأراضى المصرية فى إطار تحضيراتهم لملاقاة الإسماعيلى السبت القادم،لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا. ومن المقرر أن يتواجد وفد من النادى يكون فى استقبال البعثة للعمل على تذليل على كافة العقبات خلال فترة الاقامة. الجدير بالذكر أن الإسماعيلى قد حدد ملعب برج العرب بالاسكندرية لاستضافة المباراة التى ستقام بدون حضور جماهيرى طبقا لعقوبة الكاف.



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