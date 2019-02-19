رياضة | صخرة يوفنتوس يوجه صدمة قوية إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صخرة يوفنتوس يوجه صدمة قوية إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي أتليتكو مدريد الإسباني نظيره يوفنتوس الإيطالي غدا الإربعاء ضمن مباريات الذهاب لدور ال16 لدوري أبطال أوروبا.

المدافع الإيطالي بونتشي لاعب اليوفنتوس يتحدث عن حلم دوري الأبطال: إذا وصل رونالدو الأفضل في العالم للفريق، فهذا يعنى أننا تطورنا للأفضل وهدفنا الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وأكمل حديثه: عندما وصلت للفريق لم أكن سعيدًاـ ولكن الآن نملك رونالدو فذلك يعنى أن الكرة الإيطالية قد تطورت وأصبحت وجهة مهمة للاعبين، دائمًا يدعم اللاعبين، دائمًا يتدرب ولا يتوقف.

أنهى حديثه قائلًا: لقد كنت في ميلان وأريد العودة، وهو ما دفعني للانتقال ليوفنتوس في الملعب سأثبت ذلك، في أوقات كنت أشعر أني مهمش بسبب قدوم رونالدو ولكني الآن سعيدًا في يوفنتوس، نعم كنت قريب من ريال مدريد وكان شرف لي الانتقال له لكني الآن عُدت لبيتي ورفضت العرض".

كان بونوتشي صاحب ال31 عام قد انتقل في صيف 2017 من ميلان ليوفنتوس، وسبق له اللعب للإنتر وجنوة الإيطاليا.