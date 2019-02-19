رياضة | برشلونة يستغل موقعة ليون لحسم لصفقة نارية

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي برشلونة الإسباني يخطط لتوجيه ضربة قوية لكل من ناديي إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين خلال الفترة المقبلة.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو إن برشلونة سيراقب اليوم عن كثب تانغي ندومبيلي لاعب ليون الفرنسي في موقعة الفريقين بدوري أبطال أوروبا حيث سيتحدى اللاعب ميسي ورفاقه.

وأضاف الموقع ان البارسا سيراقب أداء ندومبيلي في لقاء اليوم مع ليون حيث يرغب البلوجرانا في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع الموقع أن فالفيردي مدرب برشلونة يخطط لإحداث ثورة في البارسا في الصيف المقبل في ظل احتمال ضم رابيو لاعب سان جيرمان.

واختتم الموقع أن هذه الأخبار ستكون بمثابة ضربة قوية لناديي يوفنتوس وإنتر ميلان ، اللذان يرغبان في ضم لاعب ليون البالغ من العمر 22 عاما والموهبة الدولية الفرنسية ، التي سيقدرها رئيس ليون آولاس بنحو 60 مليون يورو.