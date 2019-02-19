رياضة | رجال طائرة الأهلي يواجه سموحة في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رجال طائرة الأهلي يواجه سموحة في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء مع نظيره فريق سموحة في إطار منافسات بطولة الدوري. وتنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وتمثل أهمية كبيرة للفريق الذي يرغب في الفوز بعد أن تغلب على نظيره فريق سبورتنج ضمن منافسات الدورة المجمعة ببطولة الدوري. ويفتقد الفريق خلال المباراة لجهود الروسي سيرجي بيرتسيف ومحمد عبدالمنعم، وأحمد قطب بسبب الإصابات المختلفة.

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