رياضة | أهلي ٢٠٠١ يواجه الاتحاد السكندري غدًا في بطولة الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي ٢٠٠١ يواجه الاتحاد السكندري غدًا في بطولة الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠١» ضيفاً على الاتحاد السكندري غداً الأربعاء، في المباراة التي تجمع بينهما بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ ٢٧ من بطولة الجمهورية.

تأتي مباراة الأهلي أمام الاتحاد بعد تأجيل مواجهة الفريق الأحمر أمام بتروجت الجمعة الماضي ضمن الجولة الـ٢٦.

وكان الأهلي تعادل في آخر مبارياته أمام وادي دجلة، والتي كانت مؤجلة من الجولة ٢٠ للموسم، ولكنه ظل رغم ذلك متربعاً على صدارة ترتيب الدوري، برصيد ٦١ نقطة، جمعهم من الفوز في ١٩ مباراة والتعادل في ٤ مباريات، مقابل هزيمة وحيدة، مسجلا ٦١ هدفاً، واستقبلت شباكه ١٢ هدفاً، وما زالت تتبقى له مباراة مؤجلة أمام حرس الحدود، من الجولة ٢١ للموسم، بخلاف مباراته أمام بتروجت.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ أحمد سراج مديرا فنيا، ويعاونه كل من زكريا حسين مدربا عاما، وممدوح عبيد مدربا، وأحمد ابراهيم مدرب حراس المرمى، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد حكيم طبيب الفريق، وناجح أبو زهرة إخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدا بدنيا.