رياضة | الأهلي يقترب من استعادة خدمات نجميه

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يبدأ عمرو جمال، ومحمد نجيب، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة من التأهيل خلال 48 ساعة؛ استعدادا للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

ومن المنتظر أن يبدأ الثنائي الجري حول الملعب، ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما للتعافي من الإصابة وتجهيزهما للمرحلة المقبلة.

وخاض نجيب، تدريبات علاجية وجلسات في «الجيم» خلال الفترة الأخيرة، وتحسنت حالته بشكل كبير، كما أدى عمرو جمال جلسات في «الجيم»، ومن المنتظر أن يبدأ الثنائي برنامجهما التأهيلي في ملعب التتش، في خطوة متقدمة نحو العودة من جديد إلى المشاركة الجماعية وتجهيزهما للمباريات الرسمية.