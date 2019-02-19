رياضة | تفاصيل محاضرة سارتي مع لاعبي الأهلي قبل لقاء الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل محاضرة سارتي مع لاعبي الأهلي قبل لقاء الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنيه بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم، لشرح بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الداخلية التي تقام مساء غد، في إطار الجولة الـ23 في بطولة الدوري، ويستعرض لاسارتي، مع اللاعبين طريقة اللعب وعدد من الجوانب الخططية والفنية الخاصة بالمباراة.

ويؤدي الأهلي مرانه الأخير عصر اليوم على ملعب التتش، قبل الدخول في الدخول في معسكر للمبيت بأحد الفنادق.

وعكف الجهاز الفني على دراسة فريق الداخلية من خلال مشاهدة ملخص لمباريات الفريق، واللقاء الذي جمع بين الفريقين في الدور الأول والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.