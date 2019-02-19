رياضة | لاسارتي يحدد موعد إعلان قائمة الأهلي للقاء الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يحدد موعد إعلان قائمة الأهلي للقاء الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الداخلية، بالدوري العام.

ويعلن لاسارتي المدير الفني، قائمة فريقه عقب مران اليوم، على أن يدخل بعدها في معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق القاهرة، قبل المواجهة المرتقبة.

ويلتقي الأهلي الداخلية، مساء غدٍ الأربعاء على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.