اونلاين | دوري أبطال أوروبا.. بث مباشر مباراة برشلونة وليون اليوم 19-2-2019

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يحل فريق برشلونة الإسباني بقيادة نجمه الأول ليونيل ميسي ضيفاً ثقيلًا على ليون في استاد الأضواء في العاشرة مساء اليوم الأربعاء 19 فبراير 2019 وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر.

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حقق البلاوجرانا فوزًا مهمًا على حساب بلد الوليد بهدف دون رد، وذلك في إطار منافسات الجول 24 من الدوري الإسباني، وبهذا الانتصار ظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 54 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 24 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 16 مباراة، وتعادلوا في ست، وتلقوا هزيمتين، يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر.

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فريق ليون صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن الصدارة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق جينجان وحققوا الفوز بهدفين مقابل هدف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 25 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في سبع، وخسر خمس مباريات، لايف مشاهدة مباراة برشلونة وليون.

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لن يقوم إيرنستو فالفيردي بتغيير طريقته المعتادة، وسيدفع بالثنائي فيرمايلين وبيكيه في قلب الدفاع، بينما سيتكون خط الوسط من الثلاثي، فيدال، بوسكيتس، راكيتيتش، وسيقود الهجوم الثلاثي كوتينيو، سواريز، ميسي، وتنقل مباراة برشلونة وليون في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكة عبر قناة بي ان سبورت.