انت الان تتابع تفاصيل خبر الهلال السعودي يسقط في قبضة "الشرطة" القطري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 12:47 مساءً - تأهل فريق "الشرطة" القطري إلى الدور ربع النهائي للبطولة العربية لكرة الطائرة في نسختها الـ37، بعد فوزه على الهلال السعودي بثلاثة أشواط دون رد، في مباراة الجولة الثالثة للمسابقة، ليلحق بمواطنه الريان القطري الذي تأهل للدور ذاته.

وتغلّب الفريق القطري، مساء الاثنين، على "الزعيم" السعودي بنتيجة (25-12، 25-21، 25-15)، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط من الفوز في ثلاث مواجهات، ويختتم مباريات دوري المجموعات بمباراة الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية بلقاء السلام العماني على صالة رادس.

ويدخل الشرطة لقاء "السلام" من أجل الحفاظ على سجله حتى الآن خالياً من الهزيمة؛ بعد أن فاز في ثلاث مباريات على "وداي موسى" الأردني، والمكناسي المغربي، والهلال السعودي.

بدوره أكد رئيس الاتحاد القطري للكرة الطائرة، علي غانم الكواري، أن تأهل الريان والشرطة لربع نهائي البطولة أمر متوقع؛ لأن الفريقين متميزان ويتقدمان بخُطا ثابتة.

وقال الكواري في تصريح صحفي إن الريان حسم تأهله وتصدّر مجموعته وينتظر مباراة ربع النهائي، كذلك الأمر بالنسبة لنادي الشرطة الذي قدم مردوداً متميزاً في مباراته أمام الهلال السعودي.

أما رئيس جهاز الكرة الطائرة بنادي الشرطة القطري، عدنان الهتمي، فأشار إلى صعوبة المراحل الإقصائية نظراً لقوة الفرق المتأهلة، على خلاف مباريات الدور الأول، لافتاً إلى أن "الشرطة يسير بخطوات ثابتة وعينه على إحراز اللقب في ظل استقرار اللاعبين وانسجامهم".

يُذكر أن الريان صعد للدور الثاني كأول للمجموعة الأولى؛ بحصوله على 6 نقاط بفوزين على "سنجل الفلسطيني وخيبل اليمني، بانتظار مباراته في الدور المقبل.