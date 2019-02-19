شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة جديدة للملكي تعيد الروح للجسد والان مع التفاصيل
وأشارت صحيفة الماركا الاسبانية الصادرة اليوم, ان ريال مدريد حسم بشكل نهائي صفقة البرازيلي الشاب إيدير ميليتاو, بعد فترة ليست بقصيرة من المفاوضات مع ناديه الحالي بورتو البرتغالي, والذي كان انضم اليه مطلع الموسم الحالي قادماً من فريق ساوباولو البرازيلي.
ويبلغ ميليتاو من العمر 21 عاماً, ويجيد اللعب في كل من مركز الظهير الأيمن وخط الدفاع, وخاض البرازيلي 32 مباراة مع فريقه البرتغالي, حيث يعتبره مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو أحد ركائز الفريق الأساسية, إيدير استطاع احراز 3 اهداف في موسمه الأول مع بورته.
وأردفت الصحيفة الاسبانية ان فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد, سيدفع للنادي البرتغالي مبلغ الخمسون مليون يورو, الشرط الجزائي في عقد اللاعب, وان النادي لن ينتظر موسم اخر للحصول على توقيع اللاعب, حيث ان الموسم القادم سيصبح الشرط الجزائي سبعون مليون يورو.
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