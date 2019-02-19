زوجة إيكاردي تحرق صوره في العلن

أقدمت واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، على تصرف مثير للجدل بشأن علاقتها مع راقص التانجو.

ونشرت واندا فيديو على حسابها في شبكة "إنستجرام" أثناء حرقها صورًا لها مع إيكاردي، في تصرف غامض ومثير للجدل، خصوصا أنهما ظهرا معا في مدرجات ملعب "سان سيرو" لمتابعة لقاء إنتر ميلان وسامبدوريا بالدوري الإيطالي، يوم الأحد الماضي.

وكان إيكاردي رفض السفر مع إنتر ميلان إلى النمسا، لخوض مباراة رابيد فيينا في ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي، عقب تجريده من شارة قيادة النيراتزوري، بالإضافة إلى غيابه عن لقاء سامبدوريا.

وأشارت الكثير من التقارير إلى أن قرار تجريد إيكاردي من الشارة، يعود إلى غضب إنتر ميلان من زوجته ووكيلة أعماله، بالإضافة إلى استقرار الإدارة على بيعه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وربطت تقارير صحفية إيطالية، إيكاردي بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس في الصيف المقبل.