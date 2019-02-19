الدوري الأميركي: إبراهيموفيتش يعد بتحطيم كل الأرقام القياسية

وعد المهاجم الدولي السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بتحطيم جميع الأرقام القياسية في الدوري الأميركي لكرة القدم هذا الموسم مع فريقه لوس أنجليس غالاكسي.

وقال النجم السويدي، البالغ 37 عاما، خلال حفل تقديم الفريق لقميصه الجديد الإثنين "هذا الموسم، أريد أن أجلب لكم شيئا، سأحطم كل الأرقام القياسية للدوري الأميركي لكرة القدم".

ورغم تسجيل نجم برشلونة وإنتر السابق 22 هدفاً وتمريره 10 كرات حاسمة في 27 مباراة الموسم المنصرم، إلّا أنه لم ينجح في قيادة فريقه للتأهل للأدوار الإقصائية.

ويخوض غالاكسي، الفائز بلقب الدوري خمس مرات، مباراته الاولى في 2 آذار/مارس المقبل أمام شيكاغو.

ومن بين الأرقام القياسية التي من الممكن أن يحطمها زلاتان التسجيل في تسع مباريات متتالية، أو تمرير كرات حاسمة في ثماني مباريات تواليا، أو حتى تسجيل أربعة أهداف في شوط واحد. إضافة الى عدد التسديدات مع 181 تسديدة، والتسديدات بين الخشبات الثلاث مع 76 تسديدة.

ويملك مهاجم فريق أتلانتا الفنزويلي جوزيف مارتينيز الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد مع 31 هدفا في 34 مباراة، سجلها الموسم الماضي.

أما الكولومبي الاسطورة كارلوس فالديراما لاعب تامبا باي السابق، فيحمل الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد مع 26 كرة في 32 مباراة عام 2000.

وانتقل زلاتان إلى فريق غالاكسي العام الماضي قادما من مانشستر يونايتد الانكليزي (2016 ـ 2018)، بعد عدة مواسم ناجحة مع باريس سان جرمان الفرنسي (2012ـ 2016)، كما دافع عن ألوان أبرز الأندية الاوروبية أمثال أياكس الهولندي (2001ـ 2004) ويوفنتوس الايطالي (2004ـ 2006) ومواطنه إنتر ميلان (2006 ـ 2009) وبرشلونة الإسباني (2009 ـ 2011) وميلان الإيطالي (2010 ـ 2012).

ولعب المهاجم الدولي السابق 116 مباراة مع منتخب بلاده، سجل خلالها 62 هدفاً.