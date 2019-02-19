شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجانة السلطانية» تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وصلت الهجانة السلطانية بسلطنة عمان لمقر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية، على متن خمس شاحنات، واستغرق وصولها 36 ساعة، بـ80 ناقة؛ من أجل المشاركة بفقرات استعراضية في مختلف العروض، منها استعراض الإبل على الموسيقى، وركض العرضة ومهارات أخرى مختلفة.

واستقبلت اللجنة المنظمة الوفد العماني وساعدتهم على إنزال الهجن وإيداعها في الحظائر التي تم تخصيصها لذلك الأمر، قبل أن يقوموا بعملية تفحيم الهجن في أرض الميدان.

من جهته، يشارك الوفد العماني في القرية التي سيتم من خلالها استعراض الموروث والثقافة العمانية بجميع أنواعها خلال أيام المهرجان، الذي سينتهي في 20 مارس القادم.