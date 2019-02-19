شكرا لقرائتكم الخطيب على رأس مجلس الأهلى فى تشييع جثمان خالد توحيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى ، على الحضور إلى تشييع جنازة الناقد الرياضى و الإعلامى خالد توحيد رئيس قناة النادى الأهلى ، والمقرر أن يتم تشييعها من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين .

كما حضر العامرى فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء ، ليكون الثنائى أول الحضور إلى تشييع الجنازة و المقرر ان تتم بعد صلاة الظهر .

وكان خالد توحيد قد توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم بعد الوعكة الصحية التى تعرض لها خلال تواجده بالنادى الأهلى ، و تم على إثرها نقله إلى إحدى المستشفيات القريبة من النادى ، و لكن وافته المنية.