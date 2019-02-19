شكرا لقرائتكم الخطيب على رأس مجلس الأهلى فى تشييع جثمان خالد توحيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى ، على الحضور إلى تشييع جنازة الناقد الرياضى و الإعلامى خالد توحيد رئيس قناة النادى الأهلى ، والمقرر أن يتم تشييعها من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين .
كما حضر العامرى فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء ، ليكون الثنائى أول الحضور إلى تشييع الجنازة و المقرر ان تتم بعد صلاة الظهر .
وكان خالد توحيد قد توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم بعد الوعكة الصحية التى تعرض لها خلال تواجده بالنادى الأهلى ، و تم على إثرها نقله إلى إحدى المستشفيات القريبة من النادى ، و لكن وافته المنية.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب على رأس مجلس الأهلى فى تشييع جثمان خالد توحيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.