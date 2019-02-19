شكرا لقرائتكم جناح الإسماعيلى يعود للتدريبات بعد تجاوز الإصابة و قسنطينة يصل القاهرة غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ينتظم اليوم الثلاثاء محمد الشامى جناح الاسماعيلى فى مران فريقه بعد غيابه عن التدريبات لفترة ، وكان الشامى قد تعرض لتمزق بعضلات البطن والعضلة الضامة ، وذلك خلال مشاركته فى لقاء المقاولون العرب والذى شهد انتصار الدراويش بهدفين مقابل هدف بالدورى المحلى.
ويخضع الشامى لبرنامج تدريبى مكثف تحت إشراف مخطط الأحمال كارلوس هينريكى قبل انتظامه بالتدريبات الجماعية.
وعلى الجانب الآخر، حددت بعثة فريق شباب قسنطينة الجزائرى غدا الأربعاء ، موعدا لوصلها للأراضى المصرية فى إطار تحضيراتهم لملاقاة الإسماعيلى السبت القادم،لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يتواجد وفد من النادى يكون فى استقبال البعثة للعمل على تذليل على كافة العقبات خلال فترة الاقامة.
الجدير بالذكر أن الإسماعيلى قد حدد ملعب برج العرب بالاسكندرية لاستضافة المباراة التى ستقام بدون حضور جماهيرى طبقا لعقوبة الكاف.
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