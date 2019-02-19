شكرا لقرائتكم سيتي يواجه سوانزي في ربع نهائي كأس الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وضعت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي فريق مانشستر سيتي في مواجهة سوانزي، بينما سيلعب وولفرهامبتون مع مانشستر يونايتد.

وأجريت القرعة يوم الاثنين عقب نهاية لقاء القمة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين، وضمت كذلك مواجهة بين واتفورد وكريستال بالاس، بينما سيلاقي ميلوول فريق برايتون أند هوف.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر نهائي النسخة الأخيرة من البطولة بعدما تفوق عليه تشيلسي بهدف من البلجيكي إيدين هازاد.