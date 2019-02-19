شكرا لقرائتكم كابيلو:ميسي العبقري الوحيد..ورونالدو أيقظ لاعبي يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو أنه عندما زار البرازيل قبل ثلاثة أعوام تم اخباره بأن فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد هو مستقبل الكرة البرازيلية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة هو العبقري الوحيد على الساحة في الوقت الراهن.

وقال كابيلو قبل مشاركته في مراسم حفل لوريوس للجوائز في موناكو :كنت في البرازيل قبل ثلاثة أعوام وقد ـخبروني أنه الموهبة الجديدة في البرازيل.

وأكد المدرب السابق لريال مدريد أن فينيسيوس يتميز بالسرعة الفائقة ويمتلك الموهبة، إنه يتعثر قليلا أمام المرمى لكنه يجد طريقه.

وتابع: ميسي ليس لاعبا إنه العبقري الوحيد في كرة القدم العالمية، هو لم يفز بلقب كأس العالم لأن كرة القدم لعبة جماعية، وقد فعل كل ما بوسعه في كأس العالم لكنه لم يستطع الفوز باللقب.

وحذر المدرب الإيطالي الشهير فريق أتلتيكو مدريد من التأثير الإيجابي الذي تركه البرتغالي كريستيانو رونالدو على فريق يوفنتوس الإيطالي وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم الأربعاء في ذهاب الدور الثاني "دور الستة عشر" لدوري أبطال أوروبا.

وقال: أيقظ رونالدو لاعبي يوفنتوس منذ انتقاله لصفوف الفريق الإيطالي قبل بداية الموسم الحالي قادما من ريال مدريد الإسباني.

وأعرب كابيلو عن توقعاته بأن تكون المواجهة بين يوفنتوس وأتلتيكو في غاية القوة موضحا : ستكون مواجهة مثيرة لأن يوفنتوس استعاد دفاعه القوي خاصة جورجيو كيليني كما أن الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد يستطيع أن يخرج من اللاعبين أفضل ما لديهم رغم أن أتلتيكو ليس في أعلى مستوياته، أتلتيكو يكون أكثر خطورة عندما يلعب بنظام الهجمات المرتدة.

كما أشاد كابيلو بالفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو. وقال: جريزمان مهاجم رائع وذكي ويمتلك إمكانيات عديدة ويتسم بالخطورة الفائقة والنشاط والاجتهاد والقدرة على تسجيل الكثير من الأهداف وهو ليس أمرا يسهل إيجاده في أي لاعب. استمراره في صفوف أتلتيكو كان أمرا جيدا له وللفريق.