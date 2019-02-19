شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يستعين بموقعة 29 ديسمبر لاستكشاف الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى بمباراة الفريق أمام الداخلية فى الدور الأول من من أجل دراسة واستكشاف الداخلية قبل مواجهة الغد.

ويلتقى الأهلى مع الداخلية فى الثامنة من مساء غد الأربعاء، باستاد بتروسبورت فى الولة الـ23 للدورى الممتاز.

وحرص لاسارتى على مشاهدة لقطات لفريق الداخلية لمباريات الأخيرة الماضية بالدورى، وكذلك لمباراة الفريقين فى الدور الأول التى أقيمت يوم 29 ديسمبر الماضى على ملعب بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس للدورى، والذى انتهى بالتعادل 2/2.

ويقوم لاسارتى بشرح نقاط القوة والضعف فى الداخلية خلال المحاضرة التى سيعقدها المدير الفني مع اللاعبين عقب مران اليوم، وكذلك لشرح بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة الداخلية، ويستعرض لاسارتى مع اللاعبين طريقة اللعب وعددا من الجوانب الخططية والفنية الخاصة بالمباراة.