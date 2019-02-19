يوسف إبراهيم يتوج بـ"إم نول كلاسيك" ويتأهل لبطولة العالم للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد البطل المصري يوسف إبراهيم لاعب وادي دجلة لقب بطولة "إم نول كلاسيك" للاسكواش، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبلغ قيمة جوائزها 11 ألف دولار. وتغلب يوسف إبراهيم على منافسه الهندي راميت تاندون بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-5, 2-0 وبفوزه فى المباراة النهائية أكد يوسف إبراهيم تأهله إلى بطولة العالم بشيكاغو، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في 23 فبراير الجارى.

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