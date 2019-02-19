باكارى جاساما حكماً للإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام بالكاف إلى الدولى الجامبى باكارى جاساما إدارة مواجهة الإسماعيلى أمام شباب قسنطينة الجزائرى المقرر لها السبت المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب الجولة الثالثة من دورى أبطال أفريقيا. يذكر أن جاساما صاحب الـ41 عاما والحاصل على الشارة الدولية عام 2007 يعد أحد حكام النخبة الأفريقية "A"، والحائز على لقب أفضل حكم بالقارة السمراء عامى 2015 و2016 على التوالى.

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