النادى الأهلى ينعى خالد توحيد عبر فيس بوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النادى الأهلى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، رئيس قناة القلعة الحمراء خالد توحيد، الذى توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد دخوله فى وعكة صحية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة من النادى لتلقى العلاج.
كما نعى محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى، والقطاعات الرياضية، ووليد سليمان نجم النادى الأهلى خالد توحيد رئيس قناة الأهلى، عبر الموقع الرسمى للنادى.
الاهلى
توفى خالد توحيد عن عمر ناهز 58 عاماً، حيث وليد فى سبتمبر 1961، وتولى توحيد رئاسة قناة الأهلى فى 30 مايو 2016.
وتقام صلاة الجنازة على رئيس قناة الأهلى فى مسجد مصطفى محمود عقب صلاة الظهر، على أن تقام مراسم الدفن فى مقابر العائلة بالسادس من أكتوبر.
وليد سليمان
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