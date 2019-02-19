خبيرة أبراج تعلن توقعها لموقعة ليفربول وبايرن ميونيخ.. وهذه حظوظ صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود المليجي:

يستعد اليوم فريق ليفربول الإنجليزي لخوض مباراة هامة أمام بايرن ميونخ الألماني، ضمن ذهاب مباريات دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا بملعب "أنفليد" معقل الفريق الإنجليزي.

ويعتمد ليفربول على محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، وهداف الفريق في صناعة الفارق لكتيبة المدرب الألماني، يورجن كلوب فيما يعتمد بايرن ميونيخ على الهولندي أرين روبن صاحب الموهبة والخبرة الكبيرة تحت قيادة الكرواتي موفاتش المدير الفني للفريق.

تواصل "مصرواي" مع خبيرة الأبراج الدكتورة عبير فؤاد، لتوقع نتيجة المباراة بناء على الأرقام والحسابات الفلكية لكل من محمد صلاح ويورجن كلوب من ليفربول وأرين روبن وكوفاتش من جانب بايرن ميونيخ.

وقالت خبيرة الأبراج: "الحالة الفلكية اليوم مش بسيطة لأن القمر مكتمل فبيكون وضع فلكي صعب وبيكون في مواجهة الشمس وده تأثيره عموما على ناس كثيرة مش كويس".

وأضافت: " لكن التفاؤل بالنسبة لمحمد صلاح ويورجن كلوب أن الثنائي برج الجوزاء، لكن هما بعيدان عن التنافر الفلكي الموجود في العشرية الأولى، وبالتالي هما مش هيكون عندهم ضرر بس التنافر الفلكي بين القمر والشمس".

وتابعت: "روبن في بايرن ميونخ عنده تنافر فلكي والقمر هيكون في مواجهة الشمس، لأنه مواليد العشرية الأولى من مواليد الدلو، وبكرة هيكون عنده عدم تركيز وهيقع في أخطاء كثيرة، نفس الأمر لكوفاتش عنده تنافر فلكي هيجعله عصبي لأنه برج الميزان، والحظ مش هيكون معاه"، على حد قولها.

واختتمت:"صلاح سيكون حظه أوفر وفقا للأرقام والحسابات على عكس ثنائي ليفربول اللذان سيعانيان من التنافر الفلكي، وأعتقد أن ليفربول أقرب لتحقيق الفوز".

وتبقى هذه مجرد قراءة للأرقام والحسابات الفلكية لأبرز ثنائي في الفريقين، إلا أن أداء وتوفيق كل فريق على الأرض واستغلاله للفرص سيكون الفيصل، في المباراة التي ستقام في تمام الساعة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.