الحكم بريء .. مسؤول المقاصة يكشف سبب طرد لاعب دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، وليد هويدي، إن الحكم إبراهيم نورالدين لم يرتكب أي خطأ بعد طرد لاعب وادي دجلة فاسيليوس بوزاس.

وشهدت مباراة مصر المقاصة ووادي دجلة حالة من الجدل التحكيمي بعد طرد اللاعب اليوناني في الدقيقة 23 من عمر المباراة بالإضافة إلى عدم احتساب هدف للفريق الفيومي.

وأضاف هويدي من خلال تصريحات إذاعية للراديو 9090: "اللاعب اليوناني أشار للحكم بأنه مجنون مما أجبر نورالدين على إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، وشاهدت ذلك بعيني، وأبلغت مسؤولي دجلة بذلك بين شوطي المباراة."

وانتقد هويدي عدم احتساب هدف صحيح لفريقه في المباراة التي انتهت بفوز المقاصة بهدفين مقابل هدف.

واختتم: "الحكم الخامس يُسبب مشاكل كثيرة في الدوري، وأتمنى عدم تواجده، لم يتم احتساب هدف واضح لنا".