طاقم حكام "كرواتي" لإدارة مباراة الجونة وبيراميدز بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن هوية طاقم الحكام المعني بإدارة مباراة الجونة وبيراميدز في بطولة الدوري. وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للاتحاد الرسمي لكرة القدم فقد تم إسناد مهم المباراة لطاقم حكام كرواتي، بقيادة فران يوفيتش حكم الساحة. ويعاون يوفيتش كل من خرفويا راديتش وجوران باريتسا، وإيجور بايتش حكما رابعًا. جدير بالذكر أن المباراة ستقام في إطار منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري، ويحتل بيراميدز وصافة جدول ترتيب برصيد 45 نقطة، بينما يأتي الجونة في المرتبة الثالثة عشر برصيد 23 نقطة.

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