منتخب اليد يفوز على الإمارات ببطولة البحر المتوسط للشباب

كتب- رامي جمال

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد مواليد 2002، الفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة (26-15)، في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات بطولة البحر المتوسط، المقامة حاليا في

بورسعيد وتستمر حتى يوم 24 فبراير الجاري.

وكان المنتخب قد حقق الفوز في الجولة الأولى على نظيره التركي بنتيجة

(27-13)، وفي الجولة الثانية على المغرب بنتيجة (22-15).

وكانت القرعة أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى بجانب منتخبات تركيا والمغرب والإمارات وإيطاليا وفرنسا.

فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات تونس والسعودية ومونتينجرو والجزائر وليبيا ورومانيا.

