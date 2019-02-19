منتخب اليد يفوز على الإمارات ببطولة البحر المتوسط للشباب

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد مواليد 2002، الفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة (26-15)، في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات بطولة البحر المتوسط، المقامة حاليا فيبورسعيد وتستمر حتى يوم 24 فبراير الجاري.
وكان المنتخب قد حقق الفوز في الجولة الأولى على نظيره التركي بنتيجة
وكانت القرعة أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى بجانب منتخبات تركيا والمغرب والإمارات وإيطاليا وفرنسا.
فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات تونس والسعودية ومونتينجرو والجزائر وليبيا ورومانيا.
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