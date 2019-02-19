اتحاد الكرة يتراجع عن نظام القائمة الموحدة في الانتخابات

كتب - كريم عبد المحسن:

تراجع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، عن تطبيق نظام القائمة الموحدة في الانتخابات المقبلة المقرر لها عام 2020.

واعترض غالبية الاعضاء في المجلس خلال اجتماع الامس على نظام القوائم، في حين تم الاتفاق على تعديل بند ال8

سنوات بجانب انتخاب النائب بدلا من اختياره داخليا في المجلس.

ويعقد اتحاد الكىة اجتماعا للجمعية العمومية يوم السبت المقبل في فندق موفمبيك بالسادس من أكتوبر.