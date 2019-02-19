وزير الرياضة يرحب بتهدئة الأجواء في الوسط الرياضي

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كتب - عادل يوسف و عبد الرحمن أبو هاشم رحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمبادرات التهدئة في الوسط الرياضي لإزالة الاحتقان ما بين أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز واتحاد الكرة مؤكدًا أن مباردرات التهدئة لن تحققق أهدافها إذا لم يلتزم المسئولين بدورهم الوطني. مباردرات التهدئة لن تحققق أهدافها إذا لم يلتزم المسئولين بدورهم الوطني. وأشار صبحي إلى أن الهدف من المبادرة هو حل الأزمة في إطار اللوائح والقوانين إضافة إلى تهدئة الأجواء في الوسط الرياضي خاصة أن مصر مقبلة على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي نسعى لنجاحها بكل الطرق الممكنة.

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