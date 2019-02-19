الأهلي ينهى استعداداته لمواجهة الداخلية

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

ينهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم استعداداته على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادًا لمواجهة فريق الداخلية غدًا بالجولة الـ23 لبطولة الدوري العام لكرة القدم

والتي من المقرر أن تقام على ملعب بتروسبورت.

ومن المنتظر أن يعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق فور انتهاء التدريبات، قائمة اللاعبين التي من المنتظر أن تشارك

في لقاء الداخلية الهام الذي يسعى الأهلي للفوز به لمواصلة المنافسة على بطولة الدوري العام لكرة القدم .

جدير بالذكر أن الفريقين التقيا في الدور الأول لبطولة الدوري العام وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.