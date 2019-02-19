تعرف على مواعيد مباريات..اليوم

برشلونة تقام، اليوم الثلاثاء، مباريات بدوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا والدوري الممتاز وتستعرض "بوابة الوفد" لقرائها مواعيد اللقاءات كالتالى: الدوري الممتاز الجونة مع بيراميدز 4:00 عصرا دوري أبطال أوروبا ليفربول مع بايرن ميونيخ 10:00 مساء ليون مع برشلونة 10:00 مساء دوري أبطال آسيا شاندونج ليونينج مع هانوي تي تي 09:30 صباحا سانفريس هيروشيما مع تشيانجراي يونايتد 12:00 ظهرا النصر مع باختاكور 5:00 مساء النصر السعودي مع أجمك 5:00 مساء الريان مع سايبا 5:00 مساء الغرافة مع ذوب آهن اصفهان 5:00 مساء

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