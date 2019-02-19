رياضة | لاسارتي يحسم بديل رمضان صبحي أمام الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يحسم بديل رمضان صبحي أمام الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك الأنجولي جيرالدو دا كوستا، أساسيا مع الأهلي، غدا الأربعاء، أمام الداخلية في الدوري الممتاز.

وأصبح الأنجولي جيرالدو، الأوفر حظا للظهور بالتشكيلة الأساسية، لتعويض رمضان صبحي الذي يغيب بداعي الإيقاف عن اللقاء لحصوله على 3 إنذارات.

وظهر جيرالدو بمستوى جيد خلال التدرييات الأخيرة للأحمر، وحرص المدير الفني للأهلي على منحه عدد من التعليمات الفنية استعدادا لتنفيذها في لقاء الغد.

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه الداخلية مساء الغد، على إستاد بتروسبورت، في إطار مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.