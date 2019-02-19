رياضة | مفاجأة.. مارسيلو يهرب من جحيم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مارسيلو يهرب من جحيم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر نادي ريال مدريد قرر الرحيل بعد تقليص دوره في المشاركة مع الملكي في المباريات.
ويعاني البرازيلي مارسيلو مع المدرب الحالي لريال مدريد سانتياجو سولاري، حيث يلعب الشاب سيرجيو ريجيليون أساسيا على حساب مارسيلو.
وقالت إذاعة كادينا كوبيه الإسبانية إن مارسيلو اجتمع بالمدير العام لنادي ريال مدريد خوسيه آنخل سانشيز يوم أمس الإثنين لمناقشة أزمته مع الفريق في الفترة الأخيرة.
وأضافت الإذاعة أن هناك نية قوية لدى مارسيلو في الرحيل عن صفوف ناديه الإسباني، على الرغم من استمرار عقده مع الفريق حتى يونيو 2022.
واختمت الصحيفة أن الوضع الحالي للبرازيلي جعله يفكر في الرحيل في ظل وجود اهتمام كبير من يوفنتوس للتعاقد معه منذ الميركاتو الصيفي الماضي.
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