رياضة | الأهلي يضع خطة عودة الهداف

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وضع الجهاز الفنى للنادي الأهلي برنامجا خاصا للمغربى وليد أزارو، مهخاجم الفريق من أجل تجهيزه للفترة المقبلة.

وينتظم أزارو فى التدريبات الجماعية للفريق خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من تنفيذ برنامجه التأهيلى؛ للتعافى من الإصابة فى العضلة الضامة.

جاء ذلك بعدما شارك بشكل تدريجى خلال الأيام الماضية فى تدريبات الكرة برفقة زملائه، على أن ينتظم بشكل كامل خلال اليومين المقبلين.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه