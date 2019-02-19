رياضة | ريال مدريد يصر على ضم نيمار في هذا الموعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يصر على ضم نيمار في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الصحفي دونكان كاستلس إن ريال مدريد يملك جدية كبيرة للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية الموسم الجاري.

وكان اسم نيمار ارتبط كثيرًا بالانتقال لريال مدريد في صيف 2018، لكن باريس سان جيرمان رفض التفريط في اللاعب في ذلك الوقت.

وقال كاستلس في تصريحات له: في ريال مدريد هم جادين للغاية للتعاقد مع نيمار بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف كاستلس: ريال مدريد يُجهز عرضًا ماليًا ضخمًا كما طلب نادي باريس سان جيرمان، يجب أن تعلم أن قيمة شراء لاعب ثمنه 222 مليون يورو، تم دفعهم لبرشلونة منذ عامين ستكون كبيرة للغاية.

وتابع الصحفي: نيمار يتقاضى 30 مليون يورو سنويًا وأتوقع أن ريال مدريد سيقدم له هذا المبلغ، ولدي معلومات تُفيد بأن باريس سان جيرمان سيتجه للموافقة على رحيل نيمار للريال خاصة أن اللاعب البرازيلي يرغب في العودة للدوري الإسباني.