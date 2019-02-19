رياضة | إبراهيموفيتش: سأحطم كل أرقام الدوري الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيموفيتش: سأحطم كل أرقام الدوري الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد المهاجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يبدأ موسمه الثاني بدوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين، مع لوس أنجلوس جالاكسي، بتحطيم كل الأرقام القياسية في المسابقة.

ولم يخش إبراهيموفيتش التعهد أمام مشجعي جالاكسي، بأنه سيحقق إنجازات كبيرة في موسم 2019.

وأكد زلاتان ردا على سؤال حول ما سيقدمه مع الفريق في الموسم الجديد، بعدما شكك هو مسبقا في استمراره من عدمه بصفوف جالاكسي، قال "هذا الموسم سأحمل لكم شيئا، سأحطم كل رقم من الأرقام القياسية في الموسم بالدوري الأمريكي للمحترفين".

وأصبح إبراهيموفيتش (37 عاما) الذي انضم لجالاكسي في مارس الماضي وخاض أولى مبارياته في أول أبريل 2018، أفضل مهاجم في الفريق.

وخاض المهاجم المخضرم 27 مباراة سجل فيها 22 هدفا وصنع 6 أهداف أخرى.